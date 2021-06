datena e faustão - Reprodução

datena e faustãoReprodução

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 19:53 | Atualizado 10/06/2021 19:54

Datena relembrou um convite feito por Fausto Silva durante uma conversa com Cátia Fonseca, no "Melhor da Tarde". Na entrevista, o apresentador falou que Faustão já o convidou para ser jurado do "Dança dos Famosos".

fotogaleria

Publicidade

Na resposta, Datena se mostrou aberto a participar: "É legal, mas eu duvido que a Globo deixe", brincou Datena ao ouvir a mensagem ao vivo.

Fausto Silva foi internado, nesta quinta-feira, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, devido a uma infecção urinária. Ainda de acordo com o comunicado da Globo, Tiago Leifert comandará o "Domingão do Faustão" desta semana.

Publicidade

"Ele não pode falar ao vivo devido ao contrato. Mas não é nada grave, ele tem uma infecção urinária e em um ou dois dias está de volta", completou o apresentador da Band.