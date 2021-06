Claude Troisgros e Batista observam trabalho do chef Matheus Almeida - Divulgação/Globo

Claude Troisgros e Batista observam trabalho do chef Matheus AlmeidaDivulgação/Globo

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 12:47

Rio - No ‘Mestre do Sabor’ desta quinta (10), o ovo foi o grande protagonista da noite. Apesar de popular, o ingrediente exigiu muita técnica e inovação dos chefs que seguem na disputa pelo título de ‘Mestre do Sabor’. O time comandado pelo mestre Leo Paixão venceu a primeira rodada do dia, o ‘Menu Confiança’, com opções que encantaram os chefs Claude Troisgros e Batista: ovo poché com consomê de cogumelos, picles de cogumelos e mandioquinha; carbonara de lula com farofa de gemas; e quindim.

O grupo garantiu a imunidade e se salvou da prova seguinte. O ovo não foi o único que se destacou. O programa de ontem foi marcado por uma novidade: a estreia do ‘VAR do Sabor’, um quadro de humor com narrações divertidas do influenciador Edelson Ribeiro, conhecido nas redes sociais como ‘O Sobrevivente’. O maranhense comentou sobre a execução dos pratos de uma forma inusitada, garantindo muita diversão ao longo do episódio.



Os times de Kátia Barbosa e Rafa Costa e Silva seguiram para a ‘Batalha dos Cucas’, individual e eliminatória. Kátia e Rafa puderam salvar, cada um, um chef de seus times e escolheram, respectivamente, Bia Pimentel e Ju Lima. A chef Carol Francelino, vencedora da prova eliminatória da última semana, também ficou livre do desafio.



Os participantes tiveram 60 minutos para preparar receitas usando pescados. Rodrigo Guimarães, do time de Rafa Costa e Silva, apostou em um salmão no missô com purê de grão-de-bico defumado e vinagrete de castanha-de-caju, e garantiu a vitória. O chef Matheus Almeida preparou um purê de duas abóboras com cogumelos, pistache e camarão crocante. Apesar de ter o prato muito elogiado pelos três mestres, Matheus acabou sendo escolhido para deixar a competição.



Para repercutir tudo eu rolou, Monique Alfradique recebe o mestre Leo Paixão e o chef Matheus Almeida para um papo nesta sexta-feira (11), às 18h, nas redes sociais do programa (@mestredosabor).



Sucesso entre os formatos originais da Globo, ‘Mestre do Sabor’ tem direção artística de LP Simonetti e direção geral de Aída Silva. Sob o comando de Claude Troisgros, com Batista e Monique Alfradique, o programa conta com os mestres Kátia Barbosa, Leo Paixão e Rafa Costa e Silva no comando dos times. ‘Mestre do Sabor’ vai ao ar às quintas-feiras, após ‘Império’, na TV Globo, e às sextas-feiras, às 21h30, no GNT.



ENTREVISTA COM O CHEF MATHEUS ALMEIDA



Para você, como foi participar da terceira temporada de 'Mestre do Sabor'?

Matheus Almeida - Participar da terceira temporada de ‘Mestre do Sabor’ foi mais um importante degrau na minha carreira. É um programa de muita credibilidade, que respeita demais a trajetória de todos os profissionais que estão ali dedicados a mostrar seu trabalho da melhor forma possível. Eu me senti muito confortável em fazer parte dessa equipe, muito seguro. Sei que será um foguete na minha carreira, onde o limite é o universo.



Conte um pouco sobre a troca com o mestre e os colegas de time, por favor.

Matheus Almeida – Por conta da pandemia, acho que a troca com os mestres acabou sendo pequena. Tivemos contato com eles apenas nos momentos de gravação. Mas me senti muito acolhido, principalmente pela minha mestre, a Kátia Barbosa. Ela sempre deu espaço e liberdade para trabalharmos de forma confortável e podermos colocar em prática as nossas ideias. É claro que ela tinha o poder e o dever de nos orientar naquela execução em relação a tempo, ingredientes que deveríamos usar, estratégias para impressionar e agradar os outros mestres, além do Claude e do Batista. Com os colegas, fizemos trocas muito saudáveis. Formamos uma família onde todos nos respeitávamos, sabendo que todos ali tinham algo a acrescentar. Respeitamos os nossos limites e isso tudo foi muito importante para fazermos, durante todo o tempo, uma batalha saudável.



O que você leva dessa experiência? Mudaria algo na sua trajetória pelo programa?

Matheus Almeida – Considero que minha caminhada foi muito honesta e tranquila. Eu dei o meu melhor em todos os momentos das provas, dentro das possibilidades, principalmente emocionais, que envolvem todas as disputas e duelos. Eu estava entregue e muito aberto aos outros companheiros da equipe e, independente da minha saída, acho que fiz tudo que estava ao meu alcance. Talvez, pudesse estar um pouco mais atento e manter mais a calma, não somente a calma corporal, mas a tranquilidade emocional, focando mais na execução dos pratos.



O que acha que mudará na sua carreira após sua passagem pela terceira temporada de ‘Mestre do Sabor’?

Matheus Almeida – Acredito que a passagem pelo ‘Mestre do Sabor’ vai alavancar minha carreira, principalmente pelo trato que o programa tem com os profissionais, a forma respeitosa de mostrar nosso talento e o trabalho que a gente desenvolve dentro e fora do programa. Todas as oportunidades que já estão chegando – e as que estão por vir – vêm com muito respeito, mostrando o quanto o programa tem credibilidade e o quanto isso favorece a nossa carreira. Minhas expectativas são as melhores possíveis, não somente ao longo do programa, mas também após a temporada.