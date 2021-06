Felipe Prior - Márcio Farias / Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 14:54 | Atualizado 18/06/2021 14:56

Felipe Prior participou de um vídeo para o canal de Matheus Mazzafera. Nele, o ex-BBB falou sua opinião sobre os participantes da última edição do reality e esclareceu uma declaração que tinha dado sobre Juliette.

Na polêmica, Prior disse que 'se casaria com Juliette' e, de quebra, arrecadaria alguns seguidores dela. "Tava umas meninas numa live e perguntou se ficaria com a Juliette e disse que ficaria e ganharia seguidores, mas antes preciso conhecer. Seria amigo da maioria [nesta edição], da própria Juliette. Não gosto de ver as pessoas excluídas", afirmou.

Prior ainda falou sobre seu relacionamento com Flay. Os dois viviam juntos até que a ex-BBB parou de publicar fotos com ele. "Por parte dela, sai do programa e várias polemicas com meu nome. Ela troca ideia comigo em off. Tem coisa de empresário envolvida. Se ela não pode falar que fala comigo, problema é dela, eu falo".