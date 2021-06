Elite - Divulgação

EliteDivulgação

Por Juliana Pimenta

Publicado 22/06/2021 09:00

Rio - Além da influência na comida e na música, a cultura de outros países vem se solidificando no Brasil nos últimos anos também através do audiovisual. Com um polo de entretenimento reconhecido internacionalmente, as séries mexicanas, por exemplo, se encontram entre as produções mais assistidas no mundo. E os números falam por si. A série 'Quem Matou Sara?', por exemplo, alcançou 55 milhões de assinantes da Netflix em menos de um mês e se tornou o título de língua não-inglesa mais visto da plataforma de streaming.

fotogaleria



E esse sucesso vem se estendendo para outras produções. Na última sexta-feira, a Netflix disponibilizou a 4ª temporada de 'Elite', série que mistura drama, assassinatos, relacionamentos e, claro, tudo isso no clássico ambiente escolar. E poucas horas após a estreia, '#elite' já era o termo mais comentado do Brasil no Twitter.



A repercussão positiva da série espanhola logo mostrou o sucesso da trama em terras tupiniquins. "A única coisa que eu tenho a dizer sobre a temporada é que está perfeita", disse um fã nas redes sociais. A continuação veio, por sinal, acompanhada de curtas que contextualizam os espectadores sobre o que aconteceu durante as férias dos personagens.



Mesmo sem divulgar números específicos de acesso de cada série no Brasil, a Netflix revela um dado importante sobre o avanço de séries de outros países no mercado de streaming. De acordo com informações levantadas pela plataforma, nos últimos 10 anos, dos 10 títulos mais assistidos no Brasil, metade é de língua não-inglesa.



E para quem se interessou em conhecer mais dessas produções, aqui vai uma lista das seis séries de língua espanhola que ficaram no TOP10 do Brasil após sua estreias:



Quem Matou Sara?



Álex Guzmán precisa encarar seu pior pesadelo: a verdadeira personalidade de sua irmã Sara, que ele claramente não conhecia. Ao mesmo tempo, um misterioso cadáver enterrado em seu próprio quintal vira uma bomba-relógio que pode mandá-lo de volta à prisão a qualquer momento. Ele não tem escolha: precisa investigar e montar o quebra-cabeça da verdadeira e terrível história de Sara e sua relação com a família Lazcano.



Elite



Nesta quarta temporada, a série 'Elite' conta a história de três jovens da escola pública, que são transferidos para um conceituado colégio de elite e enfrentam um conflito de classes que acaba levando a um assassinato.



Mãe só tem duas



Duas mulheres descobrem que suas bebês foram trocadas na maternidade e decidem formar uma família bem diferente.



Control Z



O caos toma conta do Colégio Nacional depois que um hacker começa a expor os segredos mais íntimos dos estudantes para toda a escola. Os alunos mais populares viram vítimas de bullying. Aqueles para quem antes ninguém ligava ganham status. Agora, todos são suspeitos. A busca pelo culpado cabe a Sofia, uma aluna sabe-tudo com dificuldade de socialização e um talento especial para a dedução. Para evitar que novos segredos venham à tona, ela terá de correr contra o relógio. E esse sucesso vem se estendendo para outras produções. Na última sexta-feira, a Netflix disponibilizou a 4ª temporada de 'Elite', série que mistura drama, assassinatos, relacionamentos e, claro, tudo isso no clássico ambiente escolar. E poucas horas após a estreia, '#elite' já era o termo mais comentado do Brasil no Twitter.A repercussão positiva da série espanhola logo mostrou o sucesso da trama em terras tupiniquins. "A única coisa que eu tenho a dizer sobre a temporada é que está perfeita", disse um fã nas redes sociais. A continuação veio, por sinal, acompanhada de curtas que contextualizam os espectadores sobre o que aconteceu durante as férias dos personagens.Mesmo sem divulgar números específicos de acesso de cada série no Brasil, a Netflix revela um dado importante sobre o avanço de séries de outros países no mercado de streaming. De acordo com informações levantadas pela plataforma, nos últimos 10 anos, dos 10 títulos mais assistidos no Brasil, metade é de língua não-inglesa.E para quem se interessou em conhecer mais dessas produções, aqui vai uma lista das seis séries de língua espanhola que ficaram no TOP10 do Brasil após sua estreias:Álex Guzmán precisa encarar seu pior pesadelo: a verdadeira personalidade de sua irmã Sara, que ele claramente não conhecia. Ao mesmo tempo, um misterioso cadáver enterrado em seu próprio quintal vira uma bomba-relógio que pode mandá-lo de volta à prisão a qualquer momento. Ele não tem escolha: precisa investigar e montar o quebra-cabeça da verdadeira e terrível história de Sara e sua relação com a família Lazcano.Nesta quarta temporada, a série 'Elite' conta a história de três jovens da escola pública, que são transferidos para um conceituado colégio de elite e enfrentam um conflito de classes que acaba levando a um assassinato.Duas mulheres descobrem que suas bebês foram trocadas na maternidade e decidem formar uma família bem diferente.O caos toma conta do Colégio Nacional depois que um hacker começa a expor os segredos mais íntimos dos estudantes para toda a escola. Os alunos mais populares viram vítimas de bullying. Aqueles para quem antes ninguém ligava ganham status. Agora, todos são suspeitos. A busca pelo culpado cabe a Sofia, uma aluna sabe-tudo com dificuldade de socialização e um talento especial para a dedução. Para evitar que novos segredos venham à tona, ela terá de correr contra o relógio.

Publicidade

Ingobernable

Emilia Urquiza vai se tornar uma líder revolucionária. Ela verá que a corrupção tomou conta não só de seu país, mas também de sua própria família. Essa nova percepção vem em meio a seus intensos esforços para salvar a filha María e descobrir o que realmente há por trás do legado da família Urquiza.



Desejo Sombrio

Publicidade

A prestigiada advogada e professora universitária Alma Solares vai passar um tempo com uma amiga que está vivendo o luto de uma separação. Nesse período, ela tem um encontro ardente com um jovem de 23 anos. Quando volta para sua família, ela decide esquecer o que aconteceu, mas as coisas não são tão fáceis como parecem. O que era para ser uma simples aventura se torna uma paixão arrebatadora e uma obsessão perigosa, trazendo à tona segredos que podem mudar o rumo de sua vida.