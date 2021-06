William Bonner ironiza pedido de ajuda de Bolsonaro para a China - Reprodução

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 09:34 | Atualizado 22/06/2021 09:47

Rio - William Bonner usou, nesta segunda-feira, o espaço do "Jornal Nacional" para criticar Jair Bolsonaro (sem partido) após o presidente insultar a repórter Laurene Santos, da TV Vanguarda, afiliada da Rede Globo. Em entrevista coletiva, ele mandou a jornalista "calar a boca" e criticou severamente o jornalismo da emissora ao chamá-lo de "lixo" e "porco".

No "Jornal Nacional", Bonner rebateu às acusações e prestou solidariedade à repórter. "Não será com gritos nem com intolerância que um presidente impedirá ou inibirá o trabalho da imprensa. Esta, ao contrário dele, seguirá cumprindo seu papel com serenidade. À Laurene Santos, a irrestrita solidariedade, da Globo e da TV Vanguarda", afirmou ele.