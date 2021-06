Faustão - Reprodução/Globo

Por IG - Gente

Publicado 22/06/2021 10:23

São Paulo - Faustão não vai mais retornar para as telas da Globo e já ganhou diversas homenagens de colegas famosos. Com isso, a Band estaria planejando estrear o novo programa do apresentador ainda este ano. Segundo o site Na Telinha, a emissora paulista gostaria de colocar Fausto Silva no ar no último trimestre, mas esses planos podem ser barrados pela Globo.

A rescisão do contrato de Faustão com a emissora da família Marinho ainda não foi assinado e isso é um fator que complica bastante os planos da Band. O planejamento da Globo era manter o apresentador no ar até 29 de agosto, data prevista para a final do "Super Dança dos Famosos", após isso ele ficaria na geladeira até o fim do contrato que vence no último dia de 2021.

O canal de televisão carioca estaria incomodado com a possibilidade de Faustão estrear um novo programa quando ainda estiver em alta. Tudo que a empresa não quer é que o funcionário de mais de 30 anos vá para a concorrência dias após receber uma homenagem e com o nome dele sendo um dos mais comentados na mídia e nas redes sociais.

Ainda segundo o Na Telinha, a Band já está planejando o novo programa de Faustão, mesmo com essa situação indefinida. A nova atração deve contar com muitos números musicais e o apresentador também deve levar alguns anunciantes com ele para a emissora paulista.