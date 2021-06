Participantes do 'Brincando com Fogo Brasil' - Foto: Nikhol Esteras/Netflix

Publicado 22/06/2021 12:03

Rio - Dinheiro no bolso ou um novo crush? Quem responde são os participantes de 'Brincando com Fogo Brasil'. A versão nacional de um dos reality shows de maior sucesso da Netflix estreia em 21 de julho, com narração da comediante Bruna Louise.

Homens e mulheres com beleza demais e responsabilidade de menos, juntos em uma praia paradisíaca, dividem a chance de levar um prêmio ainda mais atraente, no que talvez seja o maior desafio de suas vidas: meio milhão de reais na conta apenas se conseguirem controlar seus desejos.

Quem dita as regras é Lana, uma assistente virtual bastante clara: a cada infração (até mesmo um selinho), uma quantia em dinheiro é descontada do valor total.