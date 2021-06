Íris Stefanelli no ’Encontro’ - Reprodução/Globo

Por iG

Publicado 23/06/2021 13:47 | Atualizado 23/06/2021 13:48

São Paulo - Íris Stefanelli participou do "Encontro" na manhã desta quarta-feira (23) após ser eliminada do "No Limite". Ela comentou a passagem pelo reality show e falou sobre ter sido a escolhida da tribo carcará para ir para a outra equipe.



"Fiquei arrasada de ir pro outro time. Não queria de jeito nenhum", diz. Íris fala que foi se aproximando naturalmente de Paula e de Elana e que não queria se afastar da equipe. Ela também falou que estava se sentindo uma competidora forte nas provas e não esperava que fosse vista como a mais fraca.

Quando foi para a tribo calango, Íris teve alguns desentendimentos com Kaysar, mas garante que já está tudo certo entre eles. "Está tudo resolvido. Ontem eu fiquei revoltada com ele, mas eu torço para ele. O Kaysar é meio encrenqueiro, mas é um encrenqueiro do amor", diz a apresentadora.

A sétima eliminada do "No imite" também contou que ficou muito chateada com Viegas por ele ter votado nela. "Fiquei chateadíssima, mas fiquei brava. No dia eu estava com ranço, mas hoje não estou mais não", conta.