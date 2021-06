Fabio Turci no SP1 - Reprodução/Globo

Fabio Turci no SP1 Reprodução/Globo

Por iG

Publicado 25/06/2021 13:03 | Atualizado 25/06/2021 13:06

São Paulo- Fabio Turci se deparou com um comentário inusitado durante o "SP1" desta sexta-feira. O jornalista estava apresentando o telejornal e foi ver o que o público estava comentando nas redes sociais quando se deparou com um internauta dizendo que ele é "cringe".

fotogaleria

Publicidade

"Turci usou 'findi' no SP1, achei cringe", escreveu o telespectador. O âncora se surpreendeu com o comentário e não conseguiu segurar o riso. "Depois você me explica o que é isso. Estou vendo pipocar nas redes e não sei o que é ainda", respondeu o jornalista.

Caso você, assim como Fabio Turci, não entendeu o que é cringe ainda, a gente te explica: é uma gíria em inglês que quer dizer vergonha alheia. O termo entrou em alta nos últimos dias quando pessoas da geração milennial perguntaram para pessoas da geração Z o que elas acham cringe nos mais velhos. Entre as respostas saiu usar abreviações para dizer "fim de semana", emojis, jogar o cabelo para o lado e tomar café da manhã, por exemplo.