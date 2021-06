Vanessa Vitória - Reprodução

Vanessa VitóriaReprodução

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 21:27 | Atualizado 28/06/2021 21:27

A repórter Vanessa Vitória, do SBT Brasília, relatou que levou uma mordida de um cachorro enquanto fazia a cobertura da perseguição de Lázaro.

O animal, que se chama Brandon, estava preso próximo ao local onde a jornalista estava, mas acabou se soltando.



"Está tudo bem comigo e com o Brandon! Ele estava preso e infelizmente se soltou! Eu já tinha ido na casa da família usar o banheiro em outra ocasião! Fiz amizade com todos lá! São pessoas maravilhosas, inclusive foi a dona do Brandon que prestou os primeiros socorros. Eu e a tutora dele não imaginávamos que ele poderia arrebentar a corda!", contou.

Publicidade

"Graças a Deus, agimos rápido. Tirei o dente dele da minha perna e o filho dela puxou ele para trás! Estou vacinada e estamos monitorando a saúde dele todos os dias, por 10 dias, para saber se vou precisar tomar mais doses de antirrábica!".

Por causa da mordida, Vanessa acabou ficando amiga da família que é dona de Brandon. "Todo dia fazemos vídeo chamada!Hoje mesmo ela me mandou um vídeo dele! São pessoas de um coração gigante, como muitos lá em Girassol! Obrigada pelo carinho e preocupação de todos!".

Publicidade