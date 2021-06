Brincando com Fogo Brasil - Divulgação

Rio - Isolados em uma praia paradisíaca, solteiras e solteiros dos mais diferentes cantos do Brasil são colocados à prova: levar para casa o prêmio de R$ 500 mil ou se entregar ao novo crush? O reality show Brincando com Fogo Brasil estreia na Netflix em 21 de julho e promete risadas, festas, regras quebradas (ops!), momentos emocionantes e, claro, muita confusão. Vem dar uma espiada no trailer oficial!

Como diz a guia virtual Lana, os participantes precisam criar relações profundas e verdadeiras para colocarem a mão em uma bolada de dinheiro. Mas, logo no primeiro dia na casa, eles vão do paraíso ao inferno quando descobrem que, para conquistar o prêmio, terão que controlar seus desejos: é proibido todo e qualquer tipo de contato físico e, a cada deslize, uma quantia é descontada do valor total. Em meio a tantas emoções e discussões, eles vão precisar controlar seus impulsos.



A diversão também é garantida pela narração debochada da comediante Bruna Louise, que tem a missão de comentar T-U-D-O o que acontece nesse paraíso, acompanhando cada movimento dos participantes.

Assista ao trailer: