Publicado 01/07/2021 10:15 | Atualizado 01/07/2021 10:16

São Paulo - Marcão do Povo estaria negociando uma volta para a Record. O apresentador está longe da emissora desde 2017, quando foi demitido por chamar Ludmilla de "macaca", assunto sobre o qual já se recusou a falar . Segundo o site Notícias da TV, ele está insatisfeito no SBT e as negociações com o canal de televisão de Edir Macedo já estão em fase avançada.

O apresentador desejaria sair da emissora de Silvio Santos antes de outubro, quando o contrato dele acaba. Marcão teria conseguido o apoio de Antonio Guerreiro, vice-presidente de Jornalismo da Record, e estaria conversando regularmente com ele para voltar à antiga casa.

Alguns fatores teriam causado a insatisfação do apresentador com o SBT. Ele estaria frustrado com a efetivação de Darlisson Dutra como apresentador do "Primeiro Impacto". Marcão já dividia o comando do telejornal com Dudu Camargo e agora teve o tempo nas telas diminuído com a chegada do novo titular.

Além disso, a criação do "Vem pra Cá" também teria incomodado Marcão do Povo. Com a chegada do programa, o "Primeiro Impacto" perdeu 90 minutos de duração, o que significa menos tempo para merchandising e consecutivamente menos dinheiro para o apresentador. Para complicar ainda mais a situação, Marcão também estaria irritado com as mudanças constantes nos horários da grade do SBT que são promovidas por Silvio Santos.

Falando no dono da emissora, ele já estaria sabendo das negociações do apresentador com a concorrente. Porém, o empresário não teria traçado nenhuma estratégia para impedir a ida de Marcão para a Record.