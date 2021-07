Henrique Fogaça (E), Helena Rizzo, Erick Jacquin e Ana Paula Padrão estão à frente do MasterChef 2021 - Divulgação/Band

Por IG - Esporte

Publicado 06/07/2021 10:47

Rio - O primeiro jogo das finais da NBA, marcado para essa terça-feira, não terá transmissão pela TV aberta. A Band decidiu priorizar a estreia do MasterChef Brasil 2021, uma das principais atrações da emissora.

Diante disso, a primeira batalha entre Phoenix Suns e Milwaukee Bucks será exclusiva da ESPN, a partir das 22h (horário de Brasília). Até então, a exclusividade ocorria apenas na TV por assinatura. Para não deixar os fãs de basquete na mão, a Band colocará no ar um VT, a partir da 0h30, com os melhores momentos do jogo.

A emissora esportiva do grupo Disney, por sua vez, exibirá todas as partidas da série final e prepara uma cobertura especial para os confrontos que decidirão o campeão da temporada 2020/2021 da NBA entre Phoenix Suns e Milwaukee Bucks.

Rômulo Mendonça será o narrador em todas as partidas que terão os comentários da equipe de especialistas em basquete da ESPN. Alana Ambrosio, Guilherme Giovannoni e Ricardo Bulgarelli se dividirão entre os jogos e também nas análises do pós-partida que contarão com Eduardo Agra e José Roberto Lux (Zé Boquinha) em edições especiais do ESPN League.

Renomeado especificamente durante as finais para League de Passe, nome em alusão ao Linha de Passe, tradicional programa do pós-rodada do futebol na ESPN Brasil, a atração será apresentada após cada uma das partidas por Ari Aguiar e terá as análises e destaques dos confrontos da série.

Convidado especial para as finais, Leandrinho Barbosa estará em todas as partidas da decisão. O ex-jogador da NBA, campeão na temporada 2014/2015 pelo Golden State Warriors e com 14 anos de experiência na liga, trará toda a sua experiência para as transmissões e cobertura das finais.

Outra novidade para a cobertura das finais será a reportagem in loco de Paulo Antunes, diretamente dos Estados Unidos. Especialista em esportes americanos, o profissional estará nos em Phoenix e Milwaukee trazendo o clima dos ginásios, com matérias e entrevistas exclusivas. Pela situação já controlada da pandemia nos Estados Unidos, as finais em 2021 contarão com público nos ginásios.

Confira a agenda de transmissões das finais: Jogo 1: 06/07 – 22h: Milwaukee Bucks x Phoenix Suns – ESPN

Jogo 2: 08/07 – 22h: Milwaukee Bucks x Phoenix Suns – ESPN

Jogo 3: 11/07 – 21h: Phoenix Suns x Milwaukee Bucks – ESPN

Jogo 4: 14/07 – 22h: Phoenix Suns x Milwaukee Bucks – ESPN

Jogo 5: 17/07 – 22h: Milwaukee Bucks x Phoenix Suns – ESPN (se nec.)

Jogo 6: 20/07 – 22h: Phoenix Suns x Milwaukee Bucks – ESPN (se nec.)

Jogo 7: 22/07 – 22h: Milwaukee Bucks x Phoenix Suns – ESPN (se nec.)