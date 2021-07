Ana Maria segura o choro no ’Mais Você - Reprodução/TV Globo

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 10:57 | Atualizado 06/07/2021 11:03

Rio - Afastada do "Mais Você" após ser diagnosticada com covid-19 aos 72 anos, Ana Maria Braga "está bem". A informação foi dita pelo repórter Fabrício Battaglini, que substitui a apresentadora no programa matinal junto a Talitha Morete.

"A Ana (Maria) está bem, seguindo à risca todas as recomendações médicas e logo, logo, estará aqui", afirmou Battaglini. Ana Maria aparece na tela apenas no quadro de culinária, carro-chefe do matinal, que está sendo reprisado.