Publicado 08/07/2021 17:10

Rio - Sikêra Jr. teve permissão do Instagram para retornar à rede social, nesta quinta-feira (8). O perfil do apresentador havia sido suspenso na última terça-feira , em meio à polêmica iniciada após o comunicador chamar homossexuais de "raça desgraçada" enquanto criticava o comercial de uma rede de lanchonetes.

A volta de Sikêra Jr. é marcada pela restrição de quem pode ter acesso ao conteúdo publicado pelo apresentador do "Alerta Nacional". Neste momento, apenas os usuários que já seguiam o perfil antes da suspensão conseguem visualizar as publicações.

Além disso, o comunicador também excluiu a maioria de suas postagens, deixando apenas uma que mostra um carro do modelo Rural. “Meu pai, meu herói, meu exemplo. Valorize o seu enquanto há tempo. Essa Rural é uma réplica do carro do meu velho pai”, diz a legenda da publicação. Os posts em que o apresentador expressa sua opinião foram todos removidos.

