Alexandre Borges participou do 'Mais Você' nesta sexta-feiraReprodução

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 18:58 | Atualizado 09/07/2021 18:59

Rio - No embalo do movimento brega, que se tornou patrimônio imaterial do Recife, o 'É de Casa', da TV Globo, deste sábado (10) exibe uma conversa com o cantor Falcão, que fala sobre sua rotina como madrugador e sobre a proposta, cuja ideia é valorizar e incentivar a expressão artística. Também sobre o assunto, a repórter Mona Lisa Duperron recebe Michelle Mello, considerada a rainha do brega.



Já o ator Alexandre Borges, que está na reprise da novela 'Ti Ti Ti', bate um papo com Patrícia Poeta sobre como estão os países que já estão mais avançados na vacinação contra a covid-19.

Já no 'Viva o Verde', Ana Furtado estará com o ator Bruno De Luca, que vai aprender a podar as plantas do seu jardim, além de receber dicas de plantas que podem ser cultivadas dentro do quarto, purificando o ambiente e melhorando a qualidade do sono.

No ‘Tempero de Família’, Rodrigo Hilbert ensina a fazer uma pizza com massa de mandioca e recheio de carne seca. Ele prepara a receita em um forno a lenha de argila feito por ele mesmo. Para acompanhar a massa, ele prepara uma salada de folhas com maçã verde e nectarina.