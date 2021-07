Patrícia Poeta - Reprodução

Patrícia PoetaReprodução

Por O Dia

Publicado 10/07/2021 13:54

Rio - Durante o "É de Casa" deste sábado (10), Patrícia Poeta fez uma revelação inusitada enquanto conversava com Manoel Soares sobre a campanha de vacinação contra a covid-19. O jornalista usou as colegas do programa de exemplo para alertar o público sobre a importância da imunização, quando foi possível sentir falta de algum registro da ex-âncora do "Jornal Nacional".

fotogaleria

Publicidade

"Que todo mundo possa ir se vacinar e se aceite, né? Mas olha, cê viu que faltou a minha fotinho ali, né?", perguntou Patrícia. "Eu poderia contar qualquer coisa, né? Dar uma justificativa poética nessa manhã, mas eu vou ser sincera com você: eu tenho fobia de agulha. Eu faço uma cara horrorosa, seja pra tirar sangue, tomar vacina, tomo todas as vacinas que eu preciso, mas enfim", relatou a jornalista.

"Eu não consigo olhar [a aplicação], e eu faço uma cara feia. Como diz meu filho: 'Que mico!', mas é uma questão de fobia mesmo, não consigo olhar, fiquei devendo essa foto, porque não seria uma foto inspiradora. Importante é que eu tô imunizada", completou ela.

Publicidade

"Importante que mesmo com essa fobia você não deixou de tomar a vacina, então, fobia de agulha não é justificativa pra não tomar vacina", acrescentou Manoel. "Não, pelo contrário, a gente vai, cria coragem, só não olha pra agulha. Pode até fazer cara feia, mas pode imunizar", enfatizou Patrícia.