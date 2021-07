Tiago Leifert, apresentador do "Big Brother Brasil", da TV Globo - Globo/Paulo Belote

Publicado 15/07/2021 11:55 | Atualizado 15/07/2021 12:05

Rio - Um dia depois de Boninho anunciar a reabertura do processo de seleção do "Big Brother Brasil 22", Tiago Leifert revelou que as inscrições foram encerradas definitivamente para a próxima edição do reality. O apresentador fez o anúncio por meio de uma rede social.

"Acabou", disse ele, ao citar uma nota do site do programa que dizia: 'Inscrições para o programa estão encerradas".