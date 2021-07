Susana Vieira - Reprodução

Susana VieiraReprodução

Publicado 17/07/2021 14:04

Rio - Susana Vieira está de trabalho novo! Enquanto a atriz não volta a gravar séries e novelas, ela comanda um novo quadro no 'Se Joga', da Globo. No 'Sem Filtro', Susana vai fazer comentários e dar conselhos com seu toque pessoal.

A emissora compartilhou a novidade nas redes sociais. "É ELA! A nossa diva @susanavieiraoficial tá chegando daqui a pouquinho na telinha pra estreia do seu novo quadro no #SeJoga. Ela vai responder dúvidas e perguntas do público, totalmente 'Sem Filtro', do jeito que a gente gosta!".

