Ana Maria Braga no 'Mais Você' - Reprodução

Ana Maria Braga no 'Mais Você'Reprodução

Publicado 19/07/2021 10:30 | Atualizado 19/07/2021 12:03

Rio - Curada da covid-19, Ana Maria Braga voltou a comandar o 'Mais Você' nesta segunda-feira. No começo do programa, a apresentadora agradeceu ao apoio dos fãs e o empenho dos colegas que conduziram o programa na sua ausência. "Queria agradecer às centenas de ligações, de boa sorte, enfim, as palavras carinhosas. Peço desculpas por não responder a todos porque eu fiquei um período quieta. Obrigada a todos!", disse a apresentadora.

fotogaleria

Publicidade

Ana, que já tinha sido vacinada quando teve a covid-19, ainda fez um importante relato sobre a importância da imunização. "Eu sou a prova de que a vacina não impede que a pessoa pegue o covid mesmo vacinada. Mas também sou a prova de que é importantíssimo a gente se vacinar. Qual o grande objetivo da vacina? Por exemplo, se eu não tivesse me vacinado, muito provavelmente, quem não se vacinou sofre um perigo muito grande", completou.

Confira:

Publicidade