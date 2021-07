Elana e Viegas em No Limite - Reprodução

Publicado 20/07/2021 12:36

São Paulo - Composto integralmente por ex-participantes do "Big Brother Brasil", a edição de "No Limite 2021" se encerra nesta terça-feira. André, Elana, Jéssica, Zulu, Paula e Viegas sobreviveram até aqui e disputarão o prêmio de R$ 500 mil. A novidade do reality show é que, desta vez, o público irá decidir quem será o vencedor.

Para a noite desta terça-feira, os outros 10 participantes que foram eliminados estarão junto com os finalistas para assistir uma retrospectiva da atração. As últimas cenas foram gravadas na locação do reality no Ceará.

O público poderá conferir duas provas de força, previamente gravadas, e saberão quem serão os quatro últimos elilminados da competição. Com duas pessoas na final, o público começará a votar, no site do GShow, em quem deve ganhar o No Limite.

Ao longo do programa, os participantes tiveram de enfrentar provas de resistência, coragem e tolerância alimentar, como comer olho de cabra ou beber suco de fígado cru. O apresentador, André Marques, chegou a ser picado por uma vespa em uma das gravações, mas não teve nenhuma reação alérgica mais grave.