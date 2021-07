Receitas com tanajuras - Divulgação

Publicado 20/07/2021 13:18

Rio - O último episódio do 'No Limite', na Globo, mostrou tão esperada prova em que os participantes precisaram encarar pratos com insetos e o tão aguardado olho de cobra para ganhar imunidade. Na reta final do programa, que termina nesta terça-feira, 20, a chef Cândida Batista comentou sobre a oportunidade de mostrar que essas iguarias podem ser a comida do futuro para reduzir a fome no mundo.

"É desnecessário mostrar o buffet exótico como algo impróprio para consumo ou nojento. Não há nada de novo em comer insetos", ela disse. A Organização das Nações Unidas acredita que o futuro do combate à fome no mundo está no consumo desses bichinhos.



Cândida também revelou que já comia insetos quando criança. "Lembro da minha infância, brincado pelas ruas do interior do Rio de Janeiro pegando tanajura a medida que o verão se aproximava".



Por conta dessa memória e como sugestão de aperitivo para acompanhar a final do No Limite na noite desta terça, Cândida ensinou uma receita de salada de frutas com a famosa Tanajura, confira:



"A revoada da Sauva (ou formiga cortadeira/tanajura) acontece entre outubro e dezembro. Tem 44% de proteína (o dobro da carne de frango, com 20%)". Limpe a tanajura retirando as asas, pernas, abdômen a cabeça. Lave em agua corrente.



Corte em cubos, manga, melão e abacaxi, já que essas frutas combinam com o sabor de capim limão da tanajura. Esprema o suco de 1 laranja doce e está pronto para servir!