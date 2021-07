Rodrigo Cowboy - Reprodução

Publicado 21/07/2021 12:54

São Paulo - O Big Brother Brasil 2 passou a ser exibido no canal Viva nesta terça-feira, 20. O reality show da TV Globo foi ao ar em 2002 e teve o cowboy Rodrigo como o grande vencedor.

Na época, foram 12 confinados: a comissária de bordo Cida, a recreadora Thaís, a cartomante Rita, o pugilista Fernando, os estudantes Fabrício e Manuela, a jogadora de futebol Tina, o chefe de cozinha Thyrso, e os vendedores Jeferson, Tarciana e Moisés.

Os participantes ficaram sendo vigiados por câmeras, 24h, por 71 dias - uma semana a mais que a edição de estreia. Foi no BBB 2 que houve o conhecido triângulo amoroso entre Thyrso, Manuela e Fabrício. Cenas de romance e brincadeira eram apresentadas para os telespectadores na época.

No Big Brother Brasil 2, houve participações especiais de Xuxa, da cantora Ivete Sangalo, as atrizes Heloísa Périssé, Ingrid Guimarães e Giovanna Antonelli, que era a personagem Jade, da novela O Clone, e os apresentadores Serginho Groisman e Luciano Huck.

Também marcaram presença alguns esportistas como Jair Gomes, que possuía o título de homem mais forte da América, e José Carlos Vidal, tricampeão mundial de queda de braço.

Além de passar no Viva, o BBB 2 estará com os episódios disponíveis do serviço de streaming Globoplay.