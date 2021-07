Fantasia de unicórnio será usada no reality show ’The Masked Singer Brasil’ - Divulgação

Publicado 21/07/2021 14:21

Rio - A Rede Globo divulgou, nesta quarta-feira, mais duas fantasias que serão usadas no reality show "The Masked Singer Brasil". Comandado por Ivete Sangalo, o reality show musical estreia no dia 10 de agosto, logo após a exibição de "Império".

Os figurinistas Fábio Namatame e Marco Lima contaram que tem sido uma experiência incrível criar os figurinos e acompanhar o processo de criação dos personagens.



“Diferente de tudo que já fizemos na carreira, estamos criando uma fantasia para que o personagem seja criado, e não uma roupa com base em um personagem que já existe. Isso para mim é uma experiência muito diferente e interessante. É quase uma surpresa, porque a gente vê os personagens nascerem”, relatou o bonequeiro Fábio Namatame. As novas fantasias divulgadas foram de unicórnio e arara.

Conheça o Unicórnio e a Arara



Unicórnio: Com uma cascata de pedrarias, o Unicórnio possui tons pasteis de azul, rosa e amarelo. “O unicórnio faz parte de um imaginário mundial. Ele é mágico, é colorido, tem asas e é uma figura fantástica”, conta Fábio



Arara: Revestida de paetê e pedrarias, a Arara conta com muito brilho em sua penas feitas de couro sintético e pintura aerográfica. “Essa fantasia vem para trazer um colorido e essa coisa alegre”, explica Fábio.



‘The Masked Singer Brasil’ é uma coprodução TV Globo e Endemol Shine Brasil e tem supervisão artística de Adriano Ricco (Globo) e Marcelo Amiky (Endemol Shine Brasil). Com estreia marcada para dia 10 de agosto na TV Globo, o reality também será exibido no Multishow.