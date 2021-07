Camilla de Lucas - Reprodução

Camilla de LucasReprodução

Publicado 23/07/2021 14:39 | Atualizado 23/07/2021 14:42

Os Jogos Olímpicos começaram! Com a cerimônia de abertura nesta sexta-feira (23), os brasileiros ficaram atentos para a festa em Tóquio. Além de compararem com o desfile de Gisele e a alegria de Douglas Costa , internautas 'encontraram' Dummies do BBB e a influenciadora Camilla de Lucas.

fotogaleria

Publicidade

Primeiro, encontraram Camilla entre os atletas olímpicos. Não era a influenciadora, mas até o amigo João Luiz entrou na brincadeira e exaltou a parceira de jogo:

Publicidade

Além da ex-BBB, a web comparou os 'bonecos' que imitavam os pictogramas dos esportes olímpicos com os dummies do Big Brother Brasil. Internautas disseram que os brasileiros são melhores.



NOSSOS DUMMIES SÃO MUITO MAIS LEGAIS QUE OS DELES VAI #cerimoniadeabertura #JogosOlimpicos pic.twitter.com/IkORRNgwWk — Caio Ladeira (@LadeiraCaio_) July 23, 2021