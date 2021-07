Erasmo e Márcia - Reprodução

Publicado 23/07/2021 21:37 | Atualizado 23/07/2021 21:38

A próxima edição de "A Fazenda" está cada vez mais próxima e já rolam boatos de quem vai estar no reality show da Record. Enquanto Antonia Fontenelle teria se recusado a entrar na disputa , famosos como o ex-marido de Gabriela Pugliesi e a maior barraqueira do "Power Couple 5" teriam fechado contrato com a emissora.



Segundo o colunista Leo Dias, o ex de Pugliesi e modelo fitness Erasmo Viana é uma das celebridades que vai para "A Fazenda". A cantora Márcia Fellipe, que esteve na última edição do "Power Couple", teria topado encarar dois confinamentos seguidos.



Além deles, humorista Bento Ribeiro, que fez bastante sucesso na MTV Brasil, também estaria na lista de futuros peões. Fechando o time, pelo menos por enquanto, estaria a modelo e ex-Panicat Aline Mineiro.



Antes desses quatro famosos, também já apareceram outros nomes que estariam confirmados para "A Fazenda". O ex-participantes de "De Férias com o Ex" e ex-namorado de Anitta Gui Araújo, a ex-BBB Vanessa Mesquita, Mc Loma e Tati Quebra Barraco também podem estar no reality show rural.