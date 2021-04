Erasmo Viana Reprodução

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 21:45

Depois de ficar um pouco afastado das redes sociais desde que a sua separação de Gabriela Pugliesi foi anunciada no início de março, Erasmo Viana está voltando para conversar com seus seguidores. Nesta terça-feira (20), ele abriu a caixa de perguntas e respostas no Instagram e recebeu muitas perguntas. Ao ser questionado se ele era bissexual, Erasmo mandou: "Sou bizarramente viciado em mulher". Em seguida, outro internauta quis saber se era verdade que o casamento com Pugliesi tinha acabado por causa de outro homem. "Hahahaha até hoje dou risada dessa história. A galera é muito criativa", respondeu Erasmo. Na época, boatos questionando a sexualidade do empresário correram soltos na mídia.