Publicado 28/07/2021 08:30 | Atualizado 28/07/2021 08:37

Rio - Falou demais? Cauã Reymond revelou, nesta terça-feira, a data de estreia da próxima novela inédita das 21h, "Um lugar ao Sol", ao gravar um vídeo para celebrar a vitória de Ítalo Ferreira nas Olimpíadas de Tóquio. Segundo o artista, a primeira trama de Lícia Manzo no principal horário vai estrear em novembro deste ano. Até então, a Rede Globo não havia confirmado quando o folhetim vai ao ar. Atualmente, a emissora exibe a reprise de "Império" na faixa.

"Aqui na gravação no estúdio, sempre. Todos os dias no estúdio, olha lá... Muito feliz hoje com a vitória do Ítalo do Ferreira, triste pela derrota do Gabriel, que eu achei que foi garfada", começou o marido de Mariana Goldfarb.

"E preparando para vocês a novela Um Lugar ao Sol, em novembro. É isso aí, fiquem ligados trabalho duro por aqui, mas vocês vão gostar", continuou ele, que vai dar vida aos irmãos gêmeos Renato e Cristian. Na trama, ele vai contracenar com a ex Grazi Massafera.