Publicado 28/07/2021 13:33

Rio - Wentworth Miller, protagonista da série "Prision Break", revelou que foi diagnosticado com autismo em 2020. "No isolamento, eu encontrei presentes inesperados. Neste outono completa um ano desde que recebi meu diagnóstico de autismo informal. Precedido por um auto diagnóstico. Seguido por um diagnóstico formal", escreveu Miller, que tem 49 anos, em uma publicação no Instagram.

"Foi um processo longo e falho, que, na minha opinião, precisa ser atualizado. Sou um homem de meia-idade. Não uma criança de cinco anos. E eu reconheço que acesso a um diagnóstico é um privilégio que não agrada a muitos. Vamos dizer que foi um choque, mas não uma surpresa", confessou.

Apesar disso, o ator não quis se posicionar como porta-voz para autistas. "Existe agora uma narrativa cultural familiar (da qual eu já participei) sobre 'figura pública compartilha A, B e C publicamente, dedica plataforma para D, E e F'. Bom para eles. Sério. Mas não é necessariamente o que vai acontecer aqui", pontuou.

"Eu não sei o suficiente sobre autismo (há muito para saber). Neste momento, meu trabalho parece evoluir meu entendimento. [Estou] Reexaminando cinco décadas de experiências vividas através de lentes. Vai levar tempo. Enquanto isso, não quero correr o risco de, de repente, ser uma voz alta e mal informada. A comunidade autista (isto eu sei) tem historicamente tido outras pessoas falando em seu lugar. Eu não quero trazer mais prejuízos. [Quero] Apenas erguer minha mão e dizer: 'estou aqui. Sempre estive (sem perceber)'", acrescentou.

"Se alguém estiver interessado em mergulhar em autismo e neurodiversidade, lhes indicarei vários indivíduos que compartilham conteúdo inspirador no Instagram e TikTok, lutando contra o estigma", escreveu o ator.