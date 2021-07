De férias com o ex - Reprodução

Publicado 28/07/2021 14:57 | Atualizado 28/07/2021 15:01

Maju Mazalli, ex-"De Férias com o Ex", contou como funciona a suíte master do reality. Ela revelou que o câmera que grava as cenas mais 'quentes' do reality fica apenas dez minutos no quarto. A influenciadora revelou que o último dia de confinamento é sem câmera, para aproveitarem como quiserem.

"O câmera fica na suíte master nesse tempo para gravar as cenas de champanhe, uva e aquela coisa linda, depois ele sai", contou. “Ficam só aquelas câmeras com o infravermelho. Não tem um roteiro do que nós temos que fazer na suíte, mas eles deixam um caminho. Tem uma uva ali, tem o champanhe. Tem gente que odeia o tablet que manda no reality e tem gente que ama", disse no programa Poddelas.

"Tudo que você vai fazer: as atividades, os encontros, as festas, tudo quem avisa é o tablet. Quando faz o barulho dá um susto de verdade! O povo acha que é combinado, mas não é… É cada susto que a gente leva”, contou.



A influenciadora também contou que a produção espera por pegação dentro do reality, favorecendo quando escutam alguma pessoa fala de outra. "A produção deixa a gente muito livre para fazermos o que quisermos, mas em encontros eles falam que ‘o tempo tá apertado’ pra colocar pressão pra acontecer alguma coisa”, disse.



“Tudo o que acontece no programa, acontece porque tem que acontecer mesmo. O último dia a gente passa na casa sem as câmeras que é pra gente aproveitar, mas normalmente, ninguém se aguenta mais. Na última festa ficou todo mundo doido, a gente aproveitou um pouco, mas a gente queria mesmo era ir embora”, concluiu.



