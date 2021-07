Band negocia com R. R. Soares para horário nobre ir para Faustão - Reprodução

Publicado 29/07/2021 09:33

São Paulo - A Band está correndo atrás para fazer o novo programa de Faustão acontecer. A emissora estaria tentando fazer a estreia do apresentador ainda este ano e também estaria negociando com R.R. Soares para dar o horário nobre da programação para o ex-funcionário da Globo.

Desde 2003, o missionário R.R. Soares ocupa o horário nobre da Band com o programa "Show da Fé". As intenções da emissora são passar essa faixa da programação para Faustão, que iria ao ar das 20h30 as 22h de segunda a sexta, enquanto o programa do líder religiosa passaria para a madrugada.

Atualmente, as madrugadas no canal de televisão são dedicadas a reprises do jornalismo. Até 2019, essa faixa era comprada pela Igreja Universal do Reino de Deus. Caso a negociação com R.R. Soares não dê certo, a ideia da empresa é dar um programa semanal para Faustão, aos domingos ou em outro dia da semana.

A Band estaria interessada em manter R.R. Soares na emissora por diferentes motivos. Mesmo que a contratação de Faustão deva trazer muito dinheiro de comerciais e patrocinadores, a verba que a venda do horário para o missionário traz para o canal de TV não pode ser desprezado. Além disso, a emissora também estaria interessada em manter a boa relação que tem com o religioso.