Ex-BBB Gizelly e Daniela Albuquerque no ’Sensacional’ - Divulgação

Ex-BBB Gizelly e Daniela Albuquerque no ’Sensacional’Divulgação

Publicado 30/07/2021 09:14

Rio - A ex-BBB Gizelly Bicalho participou do "Sencacional", comandado por Daniela Albuquerque, na noite desta quinta-feira e falou sobre como tem lidado com a fama desde que saiu do "BBB 20". "Pensei que seria conhecida, mas não imaginava que faria tanto sucesso e [teria tantos] seguidores”, disse Gizelly, que hoje soma quatro milhões de fãs nas redes sociais.

fotogaleria

Publicidade

Para a advogada, lidar com a popularidade foi difícil. “Fiz terapia para entender porque me amavam tanto. Tive crises de ansiedade, fiquei uma semana sem dormir, a depressão voltou e cheguei a ter pensamento suicida”, declarou.

Gizelly revelou ainda ter ficado abalada com comentários dos internautas, muitos deles em tom agressivo. “Recebi muito amor e também mensagens de ódio. As pessoas te xingam por nada, acham que te conhecem por ter ficado três meses na televisão. Começam a julgar o seu caráter, quem você é, a julgar muito a sua aparência. É uma loucura e eu não estava acostumada com isso”, relatou.