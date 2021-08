Juliette Freire - Reprodução/Instagram

Publicado 01/08/2021

Juliette começou a assistir sua participação no "Big Brother Brasil 21". Neste domingo, a paraibana usou as redes sociais para fazer uma rápida avaliação sua do começo do programa.



"Eu estava muito assustada e confusa no início", disse Juliette pelo Twitter.

Assistindo bbb: velhooo... eu estava muito assustada e confusa no início. — Juliette (@juliette) August 1, 2021

Após a publicação, os fãs concordaram com a análise da ex-BBB. "Também com todo mundo enchendo o saco com cada coisinha que tu fazia, normal estar assim", disse uma. "Tava mesmo, Ju. Você tava diferente fisicamente de tão abalada que tava, era muito difícil assistir nessa época", comentou outro.

"Pra que cara**** você está assistindo 'BBB'?", questiona a cantora em uma mensagem que a própria Juliette revelou em seus Stories do Instagram. Na imagem, é possível ver que logo acima do texto enviado por Anitta, está a conversa da ex-BBB com sua psicóloga, em que a profissional avisa: "Estou aqui". A imagem foi apagada logo em seguida, por revelar que a maquiadora utiliza o aparelho celular de uma marca diferente da empresa da qual Juliette é garota propaganda.