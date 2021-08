Mara Maravilha e Xuxa Meneghel - Reprodução

Publicado 02/08/2021 13:03 | Atualizado 02/08/2021 13:10

São Paulo - Mara Maravilha não para. Após dizer que tem ranço de Xuxa no podcast de Sérgio Mallandro, a apresentadora voltou a atacar a eterna Rainha dos Baixinhos neste domingo durante o "Programa Silvio Santos". O que ela não esperava é levar um "puxão de orelha" do patrono do SBT.



O nome de Xuxa foi mencionado durante o quadro "Jogo dos Pontinhos". À situação Silvio perguntou. "O que eu sou mais que a Xuxa?". Em resposta, Mara opinou. "Sou muito mais do que a Xuxa é brasileira, sou brasileiríssima". O apresentador, então, replicou. "Qual é a razão de você se achar mais brasileira do que ela?".

Mara, por sua vez, explicou. "Eu sou muito patriótica. A gente não pode ficar dando opinião efêmera. A gente não tem que estar em um partido ou em outro, a gente tem que estar a favor do povo. Não é nem direita nem esquerda, não é nem centro, é para cima. Uma coisa é uma coisa, politicamente falando. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala", disse ela, referindo-se ao posicionamento político de Xuxa.

Animado e soltinho, Silvio Santos alertou Mara Maravilha. "Você não tem nenhum cuidado com o que você fala", disse ele, enquanto gargalhava. Domingo foi o grande retorno do apresentador aos Estúdios do SBT. Ele estava afastado há mais de um ano por conta da pandemia da Covid-19.

Assista ao vídeo:

MARA MARAVILHA SOBRE XUXA

O wazari do Silvio Santos no final! #ProgramaSilvioSantos pic.twitter.com/SBUJnCjoGs — Luiz Ricardo (@excentricko) August 2, 2021