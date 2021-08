Publicado 03/08/2021 12:31

Rio - O sexto episódio do documentário original Globoplay ‘Você Nunca Esteve Sozinha – o Doc de Juliette’ chega à plataforma nesta terça-feira, dia 03/08. Seria o último episódio...Seria....O projeto vai ganhar um episódio extra em setembro, que mostrará os próximos passos de Juliette na música, uma de suas maiores paixões.

A revelação de seu talento vocal no BBB 21 trouxe diversas oportunidades para a paraibana. Em junho, Juliette participou da live junina do Gil no Globoplay.