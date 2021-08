Nicole Bahls - Reprodução

Nicole BahlsReprodução

Publicado 04/08/2021 21:42

Nicole Bahls tirou um tempo para responder perguntas dos fãs no Instagram, nesta quarta-feira. A modelo, que se separou de Marcelo Bimbi recentemente, foi perguntada se tem planos para voltar à televisão e revelou que ainda este ano estará trabalhando nas telinhas.

fotogaleria

Publicidade

"Esse ano eu tenho um projeto para TV e é muito maravilhoso. Estou super ansiosa e não vejo a hora de dividir com vocês", disse Nicole Bahls no Stories. Ela não revelou em que tipo de programa estará e nem qual vai ser a emissora.



A modelo ficou famosa ao ser assistente de palco e repórter do "Pânico". A fama cresceu bastante com a participação em "A Fazenda", em 2012. Ela esteve na TV foi em 2019, quando venceu o "Power Couple" junto de Marcelo Bimbi. Em 2021, ela foi convidada para o "Ilhados com Beats", reality idealizado por Anitta.



Publicidade

Em junho deste ano, Nicole Bahls participou do "É de Casa" para receber dicas de jardinagem depois de plantar uma muda de plástico . A modelo fez bastante sucesso e as redes sociais bombaram com pedidos para a Globo contratá-la.