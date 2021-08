Datena e Bolsonaro - Reprodução

Publicado 05/08/2021 08:25 | Atualizado 05/08/2021 08:31

São Paulo - José Luiz Datena criticou Jair Bolsonaro (sem partido) nesta quarta-feira. As críticas foram difundidas durante o "Brasil Urgente", enquanto o apresentador falava sobre a ideia do presidente de retomar o voto impresso.

"Eu não sei porque esses caras ficam discutindo tanto eleição no Brasil, desde o presidente da República ao presidente da câmara. Esses caras que querem voto impresso, vocês todos foram eleitos por urnas eletrônicas. Quer dizer que vocês todos fraudaram as eleições? Vocês foram eleitos com eleições fraudadas?", perguntou o apresentador.



"Então por que não zera tudo e volta tudo de novo? Isso vocês não querem, né? Nunca vi o cara ganhar as eleições e discutir votos. Então quer dizer que vocês todos foram eleitos, inclusive o presidente da República foram eleitos por eleições fraudulentas? Só pra entender. Parem de discutir isso", afirmou o jornalista.