Datena se estressa, ao vivo, no "Brasil Urgente"Reprodução/Band

Publicado 02/08/2021 18:53

Rio - José Luiz Datena teve um momento de tensão com sua equipe de produção, neste segunda-feira (2). O apresentador do "Brasil Urgente", da Band, se irritou após cobrar um levantamento sobre a cobrança de impostos em preços de remédios entre os estados brasileiros. Segundo o jornalista, esta não é a primeira vez que pede estas informações.

"Faz mais de um ano que estou pedindo para a produção esse levantamento sobre os preços dos remédios. Tô pedindo isso faz séculos. São 15 dias falando sobre isso aqui. Quero saber quais são os estados que mais cobram em remédios. Por que não fizeram até hoje?", questionou ao vivo.

Em seguida, a produção do telejornal desagradou o apresentador ao afirmar que o levantamento ainda está sendo elaborado. "Falem que vocês não fizeram porque não interessa a minha opinião. Aí eu calo a boca aqui. Eu quero saber isso amanhã. Vocês não precisam me respeitar, mas precisam respeitar o telespectador da Band. Isso é simples. Alguém com boa vontade faz isso em meia hora", disse Datena.

