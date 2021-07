Datena se estressa, ao vivo, no "Brasil Urgente" - Reprodução/Band

Publicado 26/07/2021 17:50 | Atualizado 26/07/2021 17:54

O apresentador José Luiz Datena se irritou com a produção do programa "Brasil Urgente", da Band TV, no fim da tarde desta segunda-feira (26), e reclamou com os colegas ao vivo.



Enquanto conversava com o Major Palumbo, do Corpo de Bombeiros, sobre um salvamento de pessoas na Selva do Mar, Datena relcamou com a equipe. "Não sei se tem alguém contando piada, mas tem alguém rindo aqui. Se vocês quiserem contar aqui, dá pra fazer um show aqui", disse Datena que logo depois seguiu a conversa com o convidado.



Essa não é a primeira vez que Datena se irrita dentro do estúdio. No início de junho, o apresentador discutiu com a diretora do programa, Débora Raposo, por um desencontro de informações em uma cobertura especial do jornal.