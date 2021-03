Diony Silva Reprodução

Por iG

Publicado 02/03/2021 16:53 | Atualizado 02/03/2021 16:53

Na manhã desta terça-feira, uma equipe da TV Gazeta, afiliada da Globo no Espírito Santo, foi ameaçada ao vivo durante o "Bom Dia ES". O jornalista Diony Silva estava com um cinegrafista no bairro Planalto Serrano, na cidade de Serra, quando foi abordado por dois bandidos. Por lá também estava uma jornalista e um cinegrafista da TV Tribuna, afiliada do SBT na região.



Os jornalistas estavam o local para reportar um tiroteio. Diony contou que houve troca de tiros entre dois grupos criminosos horas antes e que os ônibus não estavam circulando pela região. Durante a entrada ao vivo, chegaram dois homens em uma moto e mandaram as equipes apagarem as imagens e deixarem o local. Após isso, o bandido deu um tiro para o alto e foi embora.



A equipe interrompeu a transmissão no mesmo instante. No estúdio, os âncoras pareceram estar muito preocupados com a situação e disseram não saber o que estava acontecendo. Ao final do programa, Diony voltou ao ar de outra localidade e disse que ele e o cinegrafista estavam bem, assim como a equipe da TV Tribuna.