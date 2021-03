Cantora Mariana Rios. Reprodução do Instagram Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 05/03/2021 19:12 | Atualizado 05/03/2021 19:14

Rio - Mariana Rios acaba de assinar com a Netflix. A atriz e cantora vai participar da série "De Volta aos 15", baseada no livro de Bruna Vieira. As gravações já começaram em São Paulo.



“Estou muito feliz e honrada em receber o convite para fazer parte do time Netflix!”, anunciou Mariana.