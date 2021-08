Marcos Mion - Divulgação/Antonio Chahestian

Marcos MionDivulgação/Antonio Chahestian

Publicado 06/08/2021 15:02

Rio - A chegada de Marcos Mion na Globo está cada vez mais próxima segundo as informações do colunista Flávio Ricco, do R7.

Mion, que fez muito sucesso no comando de "A Fazenda 12" e deixou a RecordTV após dez anos na emissora, está cotado para apresentar o programa global "Caldeirão" nas tardes de sábado em 2022.

A Globo está contornando o compromisso de Marcos Mion com a Netflix para que ele assuma logo o posto. Segundo Ricco, André Marques foi cogitado para o lugar de Luciano Huck, mas Mion tem a preferência da emissora carioca.