Rio - Há cerca de quatro anos, Gessica Kayane, a Gkay, despontou como uma das principais influenciadoras na web, atraindo os olhares de quase 15 milhões de seguidores ao compartilhar a sua rotina com bom humor. Hoje, aos 28 anos, colhe os frutos da popularidade na rede e dá os primeiros passos na atuação. Em entrevista ao DIA, a paraibana fala sobre planos e sonhos, além de comentar como superou a Síndrome de Burnout.

Gkay estreou recentemente seu primeiro filme, “Carnaval”, longa que atingiu o TOP 10 mundial da Netflix, e grava atualmente uma série em que promete aparecer “de uma forma diferente”. “Sempre tive o sonho de atuar desde criança, mas o meu maior era estar na Netflix. Sempre assisti às produções deles. Sou muito cinéfila, viciada em filmes e series, zero o cartaz da plataforma assim que ela atualiza”, conta.

Gkay, que estreou na atuação em "Os Roni", em 2019, abre o coração ao falar sobre sonhos e futuro. “Ainda tenho alguns objetivos: fazer novela, estar em uma rede de televisão como a Globo, fazer produção fora do país. Estou apenas começando, sou uma formiguinha na atuação e tenho vários planos. Daqui a dez anos, quero olhar para trás e pensar: ‘caramba, criei coisas que ficaram marcadas’”, revela.

Trabalho nas redes

Acostumada a compartilhar quase tudo o que faz com os seguidores, Gkay conta que levou uma advertência da Netflix por divulgar informações antecipadamente. “Levei um ‘carão’ da Netflix porque soltei algumas coisas da série. Estou tão acostumada a ter essa abertura com meu público que acabei cometendo esse deslize. Mas, para mim, é isso que prende os seguidores. Já são quase quatro anos trabalhando na internet e as pessoas se apegaram ao meu estilo de vida e a acompanhar as minhas novidades. O maior objetivo é me divertir e passar alegria para as pessoas”, diz.

Mas ser acompanhada por milhões de pessoas também traz mais cobranças internas e externas, além de haters e comentários negativos. “Aprendi a lidar com as críticas fazendo muita terapia. A gente está suscetível a opinião de milhares de pessoas e é normal que algumas concordem e outras não. Mas, graças a Deus, hoje, vejo essas críticas como projeção que as pessoas fazem. Também aprendi a diferenciar crítica construtiva da que só quer me deixar para baixo. Quando vejo um comentário maldoso, ignoro e bloqueio aquela pessoa. Prefiro focar nas pessoas que gostam de mim e acompanham meu trabalho”, pensa.

Recentemente, inclusive, Gkay saiu do sério ao receber comentários maldosos pela mudança no cabelo. Ela trocou os fios louros pelos morenos para gravar a série da Netflix. “Postei um story estressada porque as pessoas se apegam muito à besteira... Saio do sério, sim, e respondo porque sou muito verdadeira com meu público. Se tem uma pessoa sendo sem noção, eu falo e digo: ‘cara, isso não é certo’. Tem gente que é sem noção mesmo e merece saber”, reflete.

Superação do Burnout

Gkay compartilha sua rotina todos os dias nas redes, mas, recentemente, passou um mês afastada. A influenciadora conta que foi necessário após ela ser diagnosticada com a Síndrome de Burnout, um cansaço excessivo provocado por trabalho extremo.

“A gente que trabalha com internet não tira férias. Até em viagens, eu trabalho. E essa síndrome veio quando estava gravando Multishow, gravando Netflix, estava com um milhão de publicidades para postar, ou seja, sem pausa total. Precisava fazer um respiro e foi muito bom porque me renovei, voltei mais disposta e com outra cabeça. Li muitos livros a respeito e me sinto uma pessoa mais disposta. Voltei com força total”, conta.

Apesar de não ter cura, Gkay revela que superou a síndrome ao entender que precisa separar seus momentos de trabalho e lazer. “Não posso dizer que nunca mais vou ter. Se eu cometer o mesmo erro de trabalhar sem parar, vou estar suscetível a outra crise. Mas, com certeza, vou me programar para descansar, cuidar do meu corpo e mente”, diz.

“Quando a pessoa perceber que não está fazendo as coisas com tanto amor como fazia antes, está se estressando e se cansando mentalmente com o que ama, ela precisa ficar atenta se está tirando folga, se está dando atenção para a família e amigos. Foi assim que eu comecei a ter os sintomas. Eu amo internet, eu amo meu trabalho, mas tudo que envolvia esse universo, me cansava”, aconselha Gkay.

*Estagiário sob supervisão da Tábata Uchoa