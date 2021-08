Dante (Cauã Reymond) e Leona (Sophie Charlotte) - Raphael Dias/Globo

Rio - A primeira temporada da série "Ilha de Ferro" chegou à TV Globo, revelando os dramas e conflitos enfrentados por uma equipe de petroleiros na trama estrelada por Cauã Reymond, Maria Casadevall, Sophie Charlotte e Klebber Toledo. A produção original do Globoplay tem como plano de fundo um espaço pouco abordado na teledramaturgia brasileira e, por isso, os atores enfrentaram um longo processo de preparação para seus personagens.

Em entrevista ao DIA, Maria Casadevall listou alguns dos treinamentos que precisou fazer para interpretar Júlia, engenheira que assume a gerência da plataforma PLT-137, sendo eles "primeiros socorros, salvamento, resistência, simulações de queda na água", entre outros. Além da preparação prática, a atriz também precisou lidar com a continuação da trama em uma segunda temporada logo após gravar os primeiros episódios de "Coisa Mais Linda", série original da Netflix.

"Foi uma experiência que exigiu muita versatilidade e uma construção minuciosa de diferenciação entre cada uma das duas personagens, em seus gestuais, tons de voz, ritmo de fala, postura corporal e etc.", conta a artista de 34 anos, sobre interpretar Júlia e Maria Luiza, uma mulher dos anos 60. "Em certo momento, foi importante também buscar as aproximações e, para isso, entendi que, para Júlia existir nos dias atuais com certas liberdades, como por exemplo exercer com dignidade a profissão que escolheu, com sua autoconfiança e consciência política, a Maria Luiza precisou existir antes, em outro tempo, se reconhecendo como mulher oprimida, percebendo as diferentes vias de opressão sobre diferentes mulheres."

Ao assumir a gerência da plataforma de petróleo em um ambiente machista, Júlia, que é filha do Ministro de Minas e Energia, enfrenta questionamentos sobre sua capacidade de comandar a PLT-137. Um dos opositores é Dante (Cauã Reymond), coordenador de produção que almejava o cargo. Durante a trama, o conflito entre os dois se transforma em paixão e Maria Casadevall explica o que deu gás ao romance, que resultou em algumas das cenas quentes que podem ser vistas em "Ilha de Ferro".

"Acho que a Júlia tem principalmente uma admiração pelo caráter do Dante e eles têm uma afinidade de valores. Ela tem também uma atração física muito grande por aquele homem. O Dante traz para ela algo avassalador, que ela não consegue entender, mas ao mesmo tempo está totalmente tragada por aquilo", afirma a atriz. Por outro lado, Cauã enxerga seu personagem como "um cara extremamente mal-humorado, que gosta mais de estar na plataforma do que em terra", e conta qual foi o maior desafio que enfrentou para viver o petroleiro.

"Acho que foi encontrar esse lugar de mau humor constante que ele tem, e de como é essa sensação de você gostar mais de estar no trabalho do que de estar em casa. Eu amo o meu trabalho, estou sempre envolvido em vários projetos, mas desde que a minha filha nasceu eu gosto mais de estar em casa. Gosto de buscá-la na escola, aproveitar esses momentos, o que eu acho que inclusive me fortalece e me torna um ator melhor, porque presto atenção em coisas que eu não prestava. O Dante me proporcionou esse desafio de estar numa energia muito densa durante muito tempo."

Júlia e Dante protagonizam um triângulo amoroso que ainda inclui Leona (Sophie Charlotte), esposa do petroleiro. Um dos acontecimentos que marca o galã da série é a traição de sua mulher com ninguém menos que seu irmão, Bruno (Klebber Toledo). "As duas pessoas que naquele momento ele mais ama e estão mais próximas a ele, são justamente as pessoas que o traem", comenta. Este e outros conflitos fazem parte da primeira temporada de "Ilha de Ferro", que estreou na TV Globo esta semana. As duas temporadas do drama original do Globoplay estão disponíveis na plataforma de streaming.

