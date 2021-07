Danton Mello na primeira temporada de ’Malhação’, de 1995 - Reprodução

Por Juliana Pimenta

Publicado 12/07/2021 09:00 | Atualizado 12/07/2021 09:14

Rio - Há 26 anos, a Globo estreava um de seus formatos de maior sucesso: a ‘Malhação’. E agora, a emissora acaba de disponibilizar, no catálogo do Globoplay, a primeira temporada da novelinha teen que sobrevive até hoje na programação. Com a premissa de ser um seriado leve e bem humorado, mas que também tratava de questões importantes do dia a dia, a ‘Malhação 95’ tinha a proposta de incentivar a troca de experiências entre veteranos e jovens atores.

Na trama, Danton Mello interpretava Héricles Barreto, o mocinho vindo do interior para estudar no Rio de Janeiro e que consegue um emprego na academia Malhação. "Héricles foi um personagem muito importante pra mim e na minha carreira, foi meu primeiro grande papel na televisão, em um horário especial na emissora. Até hoje só tenho lembranças boas, as melhores possíveis. Foi um projeto que deu muito certo e certeza de que todo elenco tem muito orgulho de ter feito parte", destaca o ator.

Aos 46 anos, Danton reflete qual o segredo da novelinha já ter estreado com boa aceitação na emissora. “Acredito que boa parte desse sucesso, na minha época, foi por conta da interação dos personagens, da forma de como os assuntos eram abordados e até por onde se passava a trama – dentro de uma academia. Éramos um grupo muito unido, uma turma de jovens, que estavam ali envolvidos e com a vontade de que o projeto desse certo. A gente tinha ideia que aquela obra seria muito importante na nossa carreira, mas a gente não tinha essa dimensão do que se tornaria realmente a 'Malhação’”, pondera o ator.

Divisor de águas

A dimensão veio, de toda forma, com o alvoroço causado pelos artistas em cenas até então simples no dia a dia. “A gente chegava para gravar e passava por uma multidão na porta. Lembro de achar isso bem divertido, inusitado. Era foto, autógrafo, pessoas querendo entrar para ver gravações e por aí vai”, brinca Danton.

Novos públicos

E apesar de terem se passado quase três décadas e muita coisa ter mudado na dinâmica dos jovens de 95 e 2021, Danton acredita que a primeira temporada de ‘Malhação’ ainda tem muito o que acrescentar aos novos públicos.

“A 'Malhação' sempre abordou temas relevantes para o público jovem a cada temporada. Acho isso muito importante, principalmente nos momentos atuais. O meu recado para os adolescentes que vão poder rever a minha temporada agora no Globoplay é que espero que eles se divirtam e que gostem desse trabalho que foi feito com bastante carinho. Aliás, não só os adolescentes, mas os jovens daquela época também (risos)”, brinca o ator.