João Gana foi afastado de ’Verdades Secretas 2’ após ser acusado de agredir ex-namoradaReprodução

Publicado 10/08/2021 11:39

Rio - O ator João Gana, de 19 anos, que foi afastado de "Verdades Secretas 2" após ser acusado de agredir uma ex-namorada, deu uma entrevista para o jornalista Alessandro Lo-Bianco, do programa "A Tarde É Sua", comandado por Sônia Abrão na RedeTV!.

Segundo João, as brigas com a ex-namorada começaram porque ela queria que ele postasse fotos e vídeos com ela no Instagram. João não queria postar porque usava as redes sociais apenas para assuntos profissionais. As brigas teriam se intensificado e, ao tentar deixar o apartamento, João afirma ter sido colocado em cárcere privado.

"Ela escondeu a chave e me deixou trancado. Me torturou durante horas com o celular na minha cara tentando cavar uma agressão minha contra ela porque não queria gravar vídeos com ela para internet. Estava com Covid, falta de ar, ela saiu de casa e voltou dizendo que queria cuidar de mim, e logo em seguida ficou filmando mais de três horas. Foi quando tentei acertar com a mão o celular dela, e não ela. E foi o que eu fiz. Não agredi ela com tapas, acertei o celular que estava na mão dela para que ela parasse de me torturar com filmagens. Uma vez que ela não teve vídeos comigo para se promover, tentou de outra forma, por vias nefastas para aparecer e me prejudicar. Fui usado por ela", contou João ao programa.