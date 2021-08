Jornalista Alessandro Jodar, da Globo, revela momento constrangedor vivido ao tomar vacina contra a covid-19 - Reprodução/Instagram

Jornalista Alessandro Jodar, da Globo, revela momento constrangedor vivido ao tomar vacina contra a covid-19Reprodução/Instagram

Publicado 10/08/2021 14:53

Rio - O momento da vacinação contra a covid-19 tem sido um dos mais aguardados por muitos brasileiros, mas para Alessandro Jodar, apresentador esportivo da Globo, também trouxe uma situação constrangedora. Durante o "Bom Dia SP" desta terça-feira (10), o jornalista contou que recebeu um comentário inesperado sobre seu físico na hora de receber a primeira dose do imunizante.

fotogaleria

Publicidade

“Façam exercícios para não pagar o mico que eu paguei. Fui tomar a vacina, a pessoa que aplicou a injeção em mim falou: ‘Cadê seus músculos?’. Tomei um susto, recebi uma pancada dessas, e falei: ‘Pandemia, né, não estou indo à academia, acho que é isso'”, iniciou Jodar.

O jornalista conta que a situação "piorou" após ser questionado se tinha sido infectado pelo coronavírus, ao que negou e recebeu o ataque final: "Coloquei e senti a agulha bater no seu ossinho“. Com muito bom humor, Jodar respondeu: “Ô, moça, já tinha acabado comigo na primeira, não precisava ir até o fim desse jeito”, contou.

Publicidade

As colegas de estúdio, Michelle Barros e Luiza Vaz, não se aguentaram de vergonha pelo relato de Alessandro e a âncora do "Bom Dia SP" chegou a se esconder atrás do telão. “Não me mata de vergonha, Jodar, não faz isso, não conta essa história assim”, pediu Michelle. “Estou rindo de nervoso”, acrescentou Luiza.

No final, o apresentador garantiu que está de volta aos treinos na academia e prometeu mais músculos para o próximo verão, chegando a ser comparado com Thiago Oliveira, do "Esporte Espetacular", que recebeu cantadas da Ana Maria Braga durante uma participação no "Mais Você" da última segunda-feira.

Publicidade

Confira o relato de Jodar: