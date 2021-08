Netflix divulga trailer da sexta e última temporada de ’Lucifer’ - Divulgação/Netflix

Publicado 10/08/2021 17:00 | Atualizado 10/08/2021 17:09

Rio - A Netflix surpreendeu os assinantes da plataforma, nesta terça-feira (10), ao divulgar o trailer da sexta e última temporada de "Lucifer", série que conquistou uma legião de fãs ao redor do mundo desde sua estreia em 2016.

"Acreditem, tá doendo tanto em mim quanto em vocês. A 6ª e última temporada de Lucifer estreia dia 10 de setembro", diz a legenda da publicação no perfil oficial do serviço no Instagram. Nos comentários, os fãs da série se emocionaram e chegaram a pedir mais episódios: "Faz mais algumas temporadas, Netflix. Nunca te pedi nada", escreveu um internauta. "Meu coração não está pronto para o fim, queria que isso nunca acabasse", declarou outro.

Confira o trailer:

