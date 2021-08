Thiaguinho, Taís Araújo e Fernanda Souza - Reprodução Internet

Rio - Taís Araújo cometeu uma gafe e tanto na estreia do programa "The Masked Singer", na noite desta terça-feira, na Globo. No programa, um time de jurados tem que adivinhar quem são as celebridades mascaradas que estão cantando. A dica para reconhecer uma das pessoas no palco era "Sou completamente apaixonada pelo Thiaguinho".

Foi então que Taís cometeu sua gafe e disparou: "Fernanda Souza". A atriz se deu conta da gafe e lembrou que os dois artistas não estão mais casados desde 2019. "Fernanda S... Ah, não! A Fernanda é ex-mulher do Thiaguinho, meu Deus! Ai, que vergonha, gente! Que vergonha!", disse Taís, aos risos. Simone e Eduardo Sterblitch, que também eram jurados, caíram na gargalhada.