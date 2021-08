Maisa Silva estreia talk show no SBT - Foto: Gabriel Cardoso

Publicado 12/08/2021 10:37 | Atualizado 12/08/2021 10:38

São Paulo - Maisa Silva praticamente nasceu dentro do SBT, mas deixou a emissora em outubro do ano passado após 13 anos na casa. Desde então, a apresentadora assinou contrato com a Netflix e vem trabalhando como atriz em diversas produções da plataforma de streaming. Porém, segundo o site Na Telinha, ela já tem data certa para voltar ao canal de televisão.

A apresentadora deve aparecer no SBT em outubro deste ano para participar do Teleton. O retorno de Maisa às origens não significa que ela vá participar de outras atrações da emissora, pois ela ainda está com o contrato com a Netflix de pé. Mas a atriz é dona do título de Madrinha Digital do Teleton e não deixa de participar da campanha de doações, assim como já fez ano passado.

Desde que saiu do canal de televisão, ela só voltou para o Teleton de 2020 ou apareceu no canal durante reprises de programas e novelas antigos. Maisa ficou no SBT de 2007 a 2020, passando por diversas atrações na casa. Ela ficou por anos no "Programa Silvio Santos" e estrelou novelas da casa como "Carrossel" e "Carinha de Anjo". Antes de encerrar a parceria com a empresa, ela comandava o "Programa da Maisa", um talk show que ia ao ar nas tardes de sábado.